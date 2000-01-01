03.07 10:57 MIGnews.com

"Касперский" может раскрыть программный код властям США

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"Лаборатория Касперского" готова предоставить правительству США исходный код программ с целью развеять подозрения по поводу связей компании с российскими властями. Об этом заявил исполнительный директор организации Евгений Касперский в интервью Associated Press.Он также сообщил о готовности переместить часть своей исследовательской деятельности в США, чтобы опровергнуть подобные слухи."Если США будет нужно, то мы можем раскрыть исходный код. … Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что наши действия не являются злонамеренными, я сделаю", — отметил Касперский.Ранее ряд СМИ сообщил, что 27 июня сотрудники ФБР побывали у представителей компании "Лаборатории Касперского", находящихся в США.По их данным, власти США якобы подозревают владельца компании Евгения Касперского в "связях с некоторыми представителями российской разведки".