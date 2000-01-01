03.07 11:21 MIGnews.com

На президента Франции готовили покушение

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Во Франции националист планировал убить президента страны Эммануэля Макрона. Власти уже предъявили обвинение подозреваемому в индивидуальном терроризме, как передает телеканал BFM TV.Сообщается, что обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для совершения покушения на французского лидера.Отмечается, что подозреваемый планировал совершить нападение 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии.Также телеканал предоставил некоторые данные о личности злоумышленника. Так, обвиняемым оказался 23-летний безработный, проживающий в коммуне Аржантёй (предместье Париже).Кроме того при аресте 1 июля, подозреваемый угрожал стражам порядка ножом.Помимо того, предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма в прошлом году.