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В краже оружия ЦАХАЛа замешаны родственники Нашата Мильхама 03.07 11:34   MIGnews.com

В краже оружия ЦАХАЛа замешаны родственники Нашата Мильхама

По информации израильского портала DEBKA, члены семьи террориста с улицы Дизенгоф - Нашата Мильхама стоят за кражей 33 автоматических винтовок М-16 с базы ЦАХАЛа Сде Тайман.

Мильхам расстрелял бар Симта в Тель-Авиве 1 января 20146 года, провозгласив себя членом ISIS. Позднее он был убит в перестрелке с силами безопасности в Вади Ара.

Родственники Мильхама были арестованы вместе с четырьмя соучастниками дела о краже автоматов из Беэр-Шевы и с севера страны.

В центре расследования - два брата из Беэр-Шевы. Один из них работал по контракту на ремонте базы. Он осуществил кражу оружия и передал его для продажи гангстерам на севере страны.
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