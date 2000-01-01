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фото из соцсети 03.07 11:41   MIGnews.com

В Баварии сгорел туристический автобус: 17 пропали без вести

В Баварии сгорел туристический автобус. В результате 17 человек пропали без вести, еще 31 человек пострадал, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.

По словам полицейских, числящиеся пропавшими скорее всего погибли. При этом множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром 3 июля на шоссе А9. Автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Трасса перекрыта, на месте работают спасатели и полиция. Причины произошедшего не сообщаются.

По предварительным данным, пассажирами сгоревшего автобуса были немцы.
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