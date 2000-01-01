03.07 11:41 MIGnews.com

В Баварии сгорел туристический автобус: 17 пропали без вести

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В Баварии сгорел туристический автобус. В результате 17 человек пропали без вести, еще 31 человек пострадал, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.По словам полицейских, числящиеся пропавшими скорее всего погибли. При этом множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Авария произошла утром 3 июля на шоссе А9. Автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся.Трасса перекрыта, на месте работают спасатели и полиция. Причины произошедшего не сообщаются.По предварительным данным, пассажирами сгоревшего автобуса были немцы.