03.07 12:50 MIGnews.com

Смертник, переодетый в женщину подорвал себя в Ираке

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Смертник, переодетый в женское одеяние проник в лагерь для беженцев в Ираке, после чего привёл взрывчатку в действие. Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером, 2 июня, в западной провинции Анбар.По сообщениям чиновника провинции, в результате взрыва погибли минимум 14 человек.Как сообщает Independent, смертник привёл в действие взрывчатку в тот момент, когда к нему подошёл полицейский, чтобы обнять и таким образом уменьшить вероятное число жертв.Кроме того в результате по меньшей мере, пострадали 20 человек.Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.