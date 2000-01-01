Rambler's Top100







Опросы



Nakonu.com












twitter.com 03.07 12:50   MIGnews.com

Смертник, переодетый в женщину подорвал себя в Ираке

Смертник, переодетый в женское одеяние проник в лагерь для беженцев в Ираке, после чего привёл взрывчатку в действие. Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером, 2 июня, в западной провинции Анбар.

По сообщениям чиновника провинции, в результате взрыва погибли минимум 14 человек.

Как сообщает Independent, смертник привёл в действие взрывчатку в тот момент, когда к нему подошёл полицейский, чтобы обнять и таким образом уменьшить вероятное число жертв.

Кроме того в результате по меньшей мере, пострадали 20 человек.

Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
Нарендра Моди назвал Израиль маяком технологии
12:05
Командир ВВС приказал прекратить все тренировочные полеты
11:41
В Баварии сгорел туристический автобус: 17 пропали без вести
11:34
В краже оружия ЦАХАЛа замешаны родственники Нашата Мильхама
11:21
На президента Франции готовили покушение
11:01
Орен Хазан пригрозил Нетаниягу
10:57
"Касперский" может раскрыть программный код властям США
10:40
Пик жары в Израиле: где будет 46 градусов?
10:16
Умер актер Илья Володарский
10:04
Журналиста, перехвалившего короля, отстранили от работы
10:02
Как украсть 33 автоматические винтовки М-16 с базы ЦАХАЛа
09:22
Израиль: от жары пострадали 166 человек
08:56
Во время рейдов задержали 17 террористов
08:45
Израильские пляжи: за женщинами следят "дроны извращенцев"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus