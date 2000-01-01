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YouTube 03.07 23:22   MIGnews.com

Запуск Falcon 9 отменили за несколько минут до старта

Компания SpaceX приняла решение перенести на сутки запуск ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat 35e. Об этом руководство сообщило в своем микроблоге Twitter в понедельник, 3 июля.

Решение было принято в последние минуты перед стартом, который был намечен на 2 июля.

"Руководство отменило запуск непосредственно перед стартом, сегодня запуска не будет. Ракета-носитель и груз в порядке", – говорится в сообщении компании.
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