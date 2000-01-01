03.07 13:19 MIGnews.com

Воспитательница в Бней-Браке изнасиловала двух девочек

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Прокуратура предъявила обвинение 23-летней воспитательнице интерната в городе Бней-Брак.Воспитательница обвиняется в совершении изнасилований, содомии, непристойных актов в отношении двух девочек, в возрасте 11 и 15 лет. По данным следствия, воспитательница покупала девочкам подарки, шантажировала их и многократно совершала в отношении пострадавших сексуальные атаки.Воспитательница отрицает факты сексуального контакта с девочками, но признает, что находилась с ними в “близких отношениях”.