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Воспитательница в Бней-Браке изнасиловала двух девочек 03.07 13:19   MIGnews.com

Воспитательница в Бней-Браке изнасиловала двух девочек

Прокуратура предъявила обвинение 23-летней воспитательнице интерната в городе Бней-Брак.

Воспитательница обвиняется в совершении изнасилований, содомии, непристойных актов в отношении двух девочек, в возрасте 11 и 15 лет. По данным следствия, воспитательница покупала девочкам подарки, шантажировала их и многократно совершала в отношении пострадавших сексуальные атаки.

Воспитательница отрицает факты сексуального контакта с девочками, но признает, что находилась с ними в “близких отношениях”.
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