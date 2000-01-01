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Два дрона подлетели к авианосцу в бухте Хайфы и исчезли 03.07 13:23   MIGnews.com

Два дрона подлетели к авианосцу в бухте Хайфы и исчезли

Израильтяне проявляют большой интерес к гигантскому американскому авианосцу, находящемуся с официальным визитом в порту Хайфы.

Иногда этот интерес переходит рамки дозволенного. По сообщениям в социальных сетях, два любительских беспилотника подлетели к авианосцу и начали его снимать.

Дроны потеряли связь с землей, и по всей видимости, рухнули в море. Предполагается, что американцы активировали систему электронной защиты, заметив приближение беспилотников.
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