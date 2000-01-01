03.07 13:56 MIGnews.com

Бавария: жертвами аварии стали 18 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жертвами страшного ДТП в Баварии стали 18 человек. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.Также о многочисленных жертвах в результате столкновения автобуса с грузовиком, заявили власти Германии."К сожалению, много людей - туристов из Саксонии - погибло в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от имени канцлера Ангелы Меркель.Напомним, что авария произошла утром 3 июля на шоссе А9. Автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся.