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03.07 13:56   MIGnews.com

Бавария: жертвами аварии стали 18 человек

Жертвами страшного ДТП в Баварии стали 18 человек. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Также о многочисленных жертвах в результате столкновения автобуса с грузовиком, заявили власти Германии.

"К сожалению, много людей - туристов из Саксонии - погибло в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от имени канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, что авария произошла утром 3 июля на шоссе А9. Автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся.
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