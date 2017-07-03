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Гигантские очереди в аэропорту Бен-Гурион 03.07 14:08   MIGnews.com

Гигантские очереди в аэропорту Бен-Гурион

Второй канал израильского ТВ сообщает о гигантских очередях на паспортном контроле для израильтян, возвращающихся из-за границы в международном аэропорту Бен-Гурион.




На прошлой неделе министра внутренних дел Израиля Арье Дери спросили, почему для израильтян, у которых нет биометрических паспортов, в аэропорту работает только одна стойка. На съемках в аэропорту было видно, что для граждан иностранных государств открыто семь стоек, и десятки - для обладателей биометрических паспортов. Сегодня утром в аэропорту снова сформировалась гигантская очередь.

Руководство аэропорта утверждает, что проблема не в недостатке персонала, а в количестве пассажиров. Управление аэропортов заявило: “Летом через аэропорт пройдет 2,5 миллиона пассажиров, поэтому людям стоит проявлять терпение и толерантность”. МВД заявило: “Через аэропорт проходит 80 тысяч человек в день. Очереди длинные, но ожидание в них не слишком затягивается. Также есть стойки самообслуживания, и мы призываем граждан обзавестись биометрическими паспортами”.
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