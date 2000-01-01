03.07 15:16 MIGnews.com

Скончался известный итальянский актер Паоло Вилладжо

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Итальянский комедийный актер Паоло Вилладжо, известный по роли Уго Фантоцци, скончался на 85-м году жизни, сообщила La Repubblica.По данным издания, за несколько дней до смерти 84-летний Вилладжо был госпитализирован, однако причина до сих пор неизвестна.Известность Вилладжо принесла публикация книги "Фантоцци" о невезучем, но неунывающем бухгалтере Уго Фантоцци в 1960-х.Позднее он написал сценарии к фильмам о герое книги, главную роль в которых исполнил сам. Кроме того, Вилладжо работал в кабаре и на телевидении, а также играл в фильмах Федерико Феллини, Лины Вертмюллер, Марио Моничелли. Также он был достоин "Золотого льва" в 1992 году за заслуги в кинематографе.