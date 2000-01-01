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Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману | Фото: The White House/Flickr03.07 16:58   MIGnews.com

Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману

Сотрудника редакции одной из саудовских печатных изданий временно отстранили от работы за чрезмерную лесть королю Салману. Как пишет "Би-би-си", журналист газеты "Аль-Джазира" использовал эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно Аллаха.

Стоит сразу отметить, что данное издание никоим образом не связано с одноименным катарским телеканалом и медиахолдингом. Один из его колумнистов в статье о Салмане назвал его "аль-халим" и "шадид аль-икаб".

Первый эпитет в переводе означает "кроткий" и считается в исламе одним из 99 имен Аллаха. Второй же переводится как "суровый в наказании". Это слово хоть и входит в список имен мусульманского божества, но считается традиционным эпитетом, которым его описывают. Согласно исламскому этикету, оба слова крайне нежелательно применять к людям.

Случившееся раздосадовало самого монарха. Возмутившись хвалебной одой, король Салман поделился недовольством с министром информации и колумниста отстранили от работы. Позже газета принесла свои извинения за оказию и напомнила, что несмотря "на все блага, которыми Аллах одарил короля Салмана", использование по отношению к нему божественных эпитетов недопустимо.
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