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Либерман: несмотря на обстрелы, Голаны живут нормально | Фото: Saeima/Flickr03.07 17:24   MIGnews.com

Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию

Несмотря на участившиеся в последнее время взрывы "шальных" снарядов, жизнь на Голанских высотах идет как обычно, заявил 3 июля министр обороны Авигдор Либерман на еженедельном заседании фракции НДИ.

Он отметил, что в ходе своей поездки по израильско-сирийской границе, которую он совершил сегодня утром, Либерман увидел, как фермеры все еще обрабатывают свои поля, туристы, несмотря на жару, путешествуют и "граждане продолжают свою работу в условиях мира и безопасности".

Министр подчеркнул, что Израиль "не станет извиняться" за свое вмешательство в конфликт по ту сторону границы, и добавил, что "мы будем очень, очень злы, если они нарушат мир и безопасность".

Напомним, что за последние полторы недели на израильских Голанах разорвалось порядка 17 минометных снарядов. Ни к травмам, ни к разрушениям это не привело, но ЦАХАЛ каждый раз отвечал на взрывы атаками по позициям Башара Асада.

Авигдор Либерман также прокомментировал энергетический кризис в секторе Газа, заявив, что ХАМАС беспрецедентно заплатил из своего кармана 800 млн. шекелей за египетскую электроэнергию. Глава оборонного ведомства заверил, что Израиль не намерен вмешиваться в этот вопрос, учитывая то, что это – борьба между Палестинской администрацией и ХАМАСом, и это понимают даже сами жители сектора Газа.
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