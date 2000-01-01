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Катар обвинил страны Залива в попытке переворота | Фото: Chatham House/Flickr03.07 17:57   MIGnews.com

Катар обвинил страны Залива в попытке переворота

Кризис, который вокруг Катара развязали его арабские соседи, является ничем иным, как попыткой "мягкого государственного переворота", считает госминистр Катара по делам обороны Халид аль-Аттыйя, отметив, что Доха готова защищаться.

Отвечая в интервью британскому каналу Sky News на вопрос о намерениях стран Залива, аль-Аттыйя сказал: "Это именно то, что произошло, я не говорю гипотетические вещи… В 2017 году была попытка мягкого госпереворота".

Помимо того, он отметил, что Доха считает произошедшее "ударом в спину" от своих бывших друзей, но тем не менее она показала, что этот эмират "поглотить" будет нелегко.

"Надеюсь, что мы не достигнем этапа военной интервенции, но мы всегда готовы. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну", — заявил катарский госминистр обороны.
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