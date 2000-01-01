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03.07 06:41   MIGnews.com

Стрельба в Авиньоне: у мечети ранены восемь человек

Двое мужчин выскочили из машины, остановившейся у мечети в Авиньоне. Они открыли беспорядочный огонь. Ранены восемь человек, в том числе, девочка.

Никто из пострадавших не получил ранения , опасные для жизни.

Полиция не считает, что речь идет о терроризме. Прокурор Авиньона заявил: “Из того, что нам известно, целью атаки не была мечеть. Тот факт, что она произошла на улице, на которой стоит мечеть, никак не связан с религиозным учреждением”.

По данным газеты La Provence, речь идет о “диспуте между двумя молодыми людьми”.

За день до этого в Париже водитель намеренно врезался в барьеры вокруг мечети Гретейль. Французская пресс сообщает, что речь идет о 43-летнем “водителе -шизофренике”, который на следствии “дал сбивающие с толку показания о своих мотивах”. В результате инцидента никто не пострадал”.
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