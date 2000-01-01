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Израильские пляжи: за женщинами следят `дроны извращенцев` 03.07 08:45   MIGnews.com

Израильские пляжи: за женщинами следят "дроны извращенцев"

Израильские пляжи: за женщинами следят дроны извращенцев

Второй канал израильского ТВ показал передачу о тревожном феномене, распространяющемся на пляжах Израиля.

Все больше и больше женщин жалуется на то, что хулиганы используют дроны для съемки потенциально постыдных фотографий и клипов, которые затем выкладываются в сеть.

Женщины на пляжах сообщают о скиммерах, приближающихся на максимально близкое расстояние, делающих “зум” на интимных местах, и фотографирующих их без согласия.

Блогер из Ашдода Ротем Биглер рассказывает: “Прилетел скиммер, который висел над нами две минуты. Мы поняли, что он нас снимает”.

Спасатель на одном из пляжей рассказывает, что речь идет о широко распространившемся и тревожном феномене. По его словам, спасатели еще три недели назад попросили о помощи полицию - но съемка на пляжах по-прежнему продолжается.



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