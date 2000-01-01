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03.07 08:56   MIGnews.com

Во время рейдов задержали 17 террористов

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа, МАГАВа и полиции в Иудеи и Самарии задержали 17 подозреваемых в терроризме. Рейды были проведены в воскресенье поздно вечером, 2 июля.

Отмечается, что все подозреваемые находились в розыске.

Сообщается, что 16 из арестованных подозреваются в причастности к террористической деятельности и в участии в нападении на израильтян и сотрудников безопасности.

Всех подозреваемых доставили на допрос.
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