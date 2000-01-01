03.08 12:31 MIGnews.com
Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве
Подразделение полиции Лахав 433 задержало заместителя мэра одного из городов на севере Израиля.
Чиновник подозревается в причастности к убийству Артура Розина в 1999 году.
Тело Розина нашли на прибрежном шоссе близ Ор Акива. Первоначально предполагалось, что речь идет о жертве ДТП, но позднее полиция переквалифицировала дело в расследование убийства.
По тому же делу проходит известный израильский гангстер Аси Абутбуль.
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