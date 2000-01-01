Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве 03.08 12:31   MIGnews.com

Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве

Подразделение полиции Лахав 433 задержало заместителя мэра одного из городов на севере Израиля.

Чиновник подозревается в причастности к убийству Артура Розина в 1999 году.

Тело Розина нашли на прибрежном шоссе близ Ор Акива. Первоначально предполагалось, что речь идет о жертве ДТП, но позднее полиция переквалифицировала дело в расследование убийства.

По тому же делу проходит известный израильский гангстер Аси Абутбуль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль
12:29
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
12:14
БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка
11:45
Палестинцы: Нетаниягу надул Абу Мазена
11:11
Появилось видео перестрелки в Мособлсуде  
10:55
В Японии определен состав нового правительства
10:44
Иерусалим готовится к гей-параду
10:22
Орен Хазан сделает селфи с ас-Саудом
09:43
Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля
09:19
Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей
09:01
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
08:33
Хайфа Химикалим: рабочие строят баррикады
08:29
Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"
08:12
Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus