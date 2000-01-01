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В Мосуле обнаружили 48 детей, вывезенных из России | Фото: Thinkstock04.08 02:15   MIGnews.com

В Ираке обнаружили 48 детей, вывезенных из России

По информации телеканала Russia Today, в иракском Мосуле оказались 48 детей, которых незаконно вывезли туда родители, попавшие под влияние террористической группировки "Исламское государство".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поможет 48 российским детям, незаконно вывезенным в Ирак, пройти реабилитацию и найти новую семью, передает Интерфакс.

В сообщении пресс-службы омбудсмена говорится, что аппарат Уполномоченного готов взять на себя работу по юридическому сопровождению несовершеннолетних, взаимодействию с органами власти регионов, откуда были вывезены дети определить специальные реабилитационные центры, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь до их передачи в семьи родственников или опекунов.

В настоящее время дети размещены в детских приютах. МИД России совместно с иорданскими и иракскими политиками занимается организацией возвращения детей на родину. Ожидается, что эвакуация пройдет в два этапа — сначала из Мосула в Иорданию, а оттуда — в Россию к родственникам.
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