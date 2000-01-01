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Польские антисемиты атаковали сотрудников `Хапоэля` | Фото: A XYX/Fickr03.08 15:50   MIGnews.com

Польские антисемиты атаковали сотрудников "Хапоэля"

Группа неопознанных людей в масках совершили нападение на штатских сотрудников израильского футбольного клуба "Хапоэль" (Петах-Тиква), который приехал в польский город Сукочин на товарищеский матч с местной командой "МКС Цеханув" из одноименного города.

В израильском посольстве данный инцидент уже окрестили антисемитским происшествием, пишет Associates Press.

По словам сотрудников "Хапоэля", нападение произошло на стадионе после завершения матча 2 июля. Когда большинство игроков уже вернулись в отель, группа фанатов варшавского ФК "Легия Варшава" "вышла из прилегающего к стадиону леса и начала нападать на оставшихся сотрудников" ФК "Хапоэль". В результате произошедшего два человека пострадали.

На следующий день после атаки в посольстве Израиля в Варшаве заявило, что оно "шокировано и огорчено новостями о еще одном антисемитском инциденте".
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