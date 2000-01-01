03.08 16:30 MIGnews.com

Полиция арестовала израильтянина за угрозы гей-параду

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Израильская полиция арестовала 33-летнего мужчину из центрального региона страны, который размещал на своей странице в соцсети Facebook угрозы в адрес участников гей-парада, который пройдет сегодня в Иерусалиме. Об этом сообщили в правоохранительных органах, не уточняя характер угроз.После допроса в полицейском отделении суд постановил освободить задержанного при том условии, что он будет находиться за пределами столицы до пятницы, передает 10-й канал.Стоит отметить, что параллельно с гей-прайдом под лозунгом "Не давайте им детей" будет проходить и демонстрация ультра-правой организации "Лехава". Ее участники пройдут на некотором расстоянии от марша, за пределами жесткого полицейского кордона. Их количество было ограничено сотней человек.К критикам прайда присоединился и один из двух главных раввинов Иерусалима Арье Штерн, который заявил, что это "противоречит святости Иерусалима, такой важной для всех нас".