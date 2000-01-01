03.08 16:53 MIGnews.com

"Мушкетерам"-исламистам из Британии дали пожизненное

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Британский суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов банды, планировавших масштабный теракт против полицейских и военных объектов в Великобритании. Данное решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-БэйлиВдохновляясь идеологией террористической группировки ISIS, именовавшие себя "мушкетерами" Навид Али, Хабиб Хуссейн, Мохибур Рахман и Тахир Азиз планировали атаки с использованием бомбы, за взрывом должна была последовать атака с ножами.Они были арестованы в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. При себе у них были обнаружены самодельная бомба, боеприпасы и мясницкий нож с гравировкой kafir, что означает "неверный". В прошлую среду их признали виновными.Таким образом, минимальные сроки, которые исламисты проведут за решеткой – это 20 лет для Али, Хусейн и Рахман и 15 лет для Азиза.