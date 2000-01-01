Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Британия. `Мушкетерам`-исламистам дали пожизненное | Фото: Thinkstock03.08 16:53   MIGnews.com

"Мушкетерам"-исламистам из Британии дали пожизненное

Британский суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов банды, планировавших масштабный теракт против полицейских и военных объектов в Великобритании. Данное решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-Бэйли

Вдохновляясь идеологией террористической группировки ISIS, именовавшие себя "мушкетерами" Навид Али, Хабиб Хуссейн, Мохибур Рахман и Тахир Азиз планировали атаки с использованием бомбы, за взрывом должна была последовать атака с ножами.

Они были арестованы в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. При себе у них были обнаружены самодельная бомба, боеприпасы и мясницкий нож с гравировкой kafir, что означает "неверный". В прошлую среду их признали виновными.

Таким образом, минимальные сроки, которые исламисты проведут за решеткой – это 20 лет для Али, Хусейн и Рахман и 15 лет для Азиза.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Эльор Азария просит Генштаб об амнистии
17:08
Amnesty International впервые критикует ХАМАС
16:30
Полиция арестовала израильтянина за угрозы гей-параду
15:50
Польские антисемиты атаковали сотрудников "Хапоэля"
15:50
Биби заложил первый камень в новом квартале в Бейтар Илит
15:17
"Мягкая" сила России
14:41
Турция-Газа-Хеврон: ШАБАК вышел на след денег ХАМАСа
14:18
Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов
14:06
Тель-Авив: хозяин квартиры набросился с ножом на квартиранта
13:41
Гафни: попытки свергнуть Нетаниягу провалятся
13:06
Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль
12:31
Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве
12:29
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
12:14
БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus