03.08 17:29 MIGnews.com

Эльор Азария просит Генштаб об амнистии

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Сержант ЦАХАЛа Эльор Азария обратился к начальнику Генштаба израильской армии Гади Айзенкоту предоставить ему амнистию.Таким образом, после обсуждения этого вопросам с родными "хевронский солдат" решил не продолжать апелляции на приговор военного трибунала, согласно которому он должен отсидеть в тюрьме 18 месяцев за непредумышленное убийство арабского террориста в марте прошлого года.Данное решение защита Азарии объясняет желанием оградить его семью от лишних испытаний и судебных процессов, а также как можно скорее вернуться к нормальной повседневной жизни.При этом солдат надеется, что генерал-лейтенант Айзенкот внемлет его просьбе.Решение Эльора Азарии приветствовал депутат Кнессета от "Сионистского союза" Эяль Бен-Реувен."Я приветствую решение семьи Азария прекратить свое путешествие между судами и разрешить Эльору сохранить за собой право солдата попросить амнистию у начальника Генштаба, пока он отбывает наказание. Я полагаю, что начальник Генштаба серьезно к этому отнесется, учитывая потребности армии как моральной армии, которая служит моральным компасом израильского общества", - заявил он.