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Евреям Сиднея запретили строить синагогу из-за терроризма | Фото: Ted Eytan/Flickr03.08 18:15   MIGnews.com

Евреям Сиднея запретили строить синагогу из-за исламистов

Еврейской общине Сиднея отказали в выдаче разрешения на строительство синагоги, так как она может стать мишенью для исламистов, а необходимые меры безопасности не впишутся в городской пейзаж.

Суд Нового Южного Уэльса отклонил апелляцию еврейской организации "Друзья беженцев из Восточной Европы" против первоначального решения нижестоящей инстанции отказать в строительстве синагоги, которую хотели возвести неподалеку от всемирно известного пляжа Бонди-бич.

Как постановил суд, представленный еврейской организацией предварительный анализ угроз и рисков "вызывает обеспокоенность по поводу безопасности и сохранности будущих посетителей синагоги, местных жителей, автомобилистов и пешеходов", полагая, что еврейская община станет вероятной мишенью для террористов.

Как пишет "Гаарец", еврейская общины предлагала ввести структурные меры безопасности местный совет большая часть их предложений, включая защитные стены, окажет слишком негативное влияние на жилые кварталы.

"Последствия этого решения огромны. В основном это означает, что еврейской организации не будет позволено существовать в жилых районах. Это подавляет еврейскую деятельность в Сиднее, что создает прецедент для всей Австралии, и, в конечном счете, поощряет терроризм", - заявил порталу news.com.au лидер местной еврейской общины раввин Йохам Ульман.
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