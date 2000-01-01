Адвокат Азарии: Эльор ни о чем не сожалеет

В своем письме к начальнику Генштаба ЦАХАЛа сержант Эльор Азария поставил генерала Гади Айзенкота перед фактом, что в результате суда у его отца приключился инсульт и он потерял способность ходить, а мать на нервной почве очень похудела и не может заснуть без снотворного.
Кроме того, "хевронский солдат" напомнил, что из-за записи в дело на нем всю жизнь будет "клеймо", из-за которого он не сможет работать на государственной службе.
Азария упомянул и своего деда, который во время Второй мировой войне воевал с нацистами и получил медаль за отвагу. Именно в честь героического предка его и назвали. Он отметил, что всегда мечтал стать военнослужащим боевого подразделения, чтобы пойти по стопам дедушки и отдать долг своей стране. И у него это в какой-то мере получилось – за службу в своем батальоне он получил отличие.
В заключение военнослужащий подчеркнул, что если бы он знал наверняка, что у террориста нет при себе бомбы, он бы не стал в него стрелять.
Главный защитник "хевронского солдата" в суде, его адвокат Йорам Шефтель, прокомментировал решение своего подзащитного не оспаривать приговор военного трибунала в БАГАЦе.
"Эльор не выражает сожаления и даже в своих публичных заявлениях в адрес начальника Генштаба, сделанных ранее на этой неделе, он не выразил сожаления по поводу своих действий для смягчения наказания", - заявил Шефтель, подчеркнув, что решение попросить амнистии было принято после консультации с ним.