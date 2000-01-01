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В Индии толпа линчевала `ведьму` из самой низшей касты | Фото: Thinkstock03.08 20:04   MIGnews.com

В Индии толпа линчевала "ведьму" из самой низшей касты

Группа людей учинила самосуд над пожилой представительницей касты неприкасаемых. Инцидент произошел утром 2 июля в штате Уттар-Прадеш, где 65-летняя жительница деревни Мутнаи заблудилась по пути домой и забрела в чужой район.

В полиции считают, что внешний вид пожилой индианки Маан Деви – морщинистое лицо и белые волосы – да и ее неадекватное поведение (женщина была психически неуравновешенна) привели к панике среди местного населения.

Это совпало со слухами в Дели и ближайших городах о серии якобы мистических нападениях – местные СМИ писали о нападениях на женщин. Пострадавшие теряли сознание а, приходя в себя, испытывали сильную головную боли и обнаруживали, что рядом лежит отрезанная коса. Верующие индийцы списали это на паранормальное вмешательство – на полубогов, призраков, мифических полукошек и ведьм.

В то же время сын погибшей утверждает, что толпа заявила его матери, будто она явилась, чтобы отрезать косы у женщин в чужой деревне. Ее избили палками, в результате чего она вскоре скончалась в больнице.
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