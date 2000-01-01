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Австрийцу, называвшему Холокост выдумкой, дали год условно | Фото: Graham Hills/Flickr03.08 20:59   MIGnews.com

Австрийцу, называвшему Холокост выдумкой, дали год условно

Заявление, что массовые убийства евреев во времена Второй мировой войны – не более чем выдумка самих евреев, заслуживает наказания в виде одного года лишения свободы условно. К такому заключению пришел суд австрийского города Фельдкирхе ранее на этой неделе.

Данное заявление 34-летний австриец оставил на своей стене в соцсети Facebook. Там же он разжигал ненависть в отношении мусульман, называя их "паразитами" австрийского общества. Нарушитель уже признал, что "посты" были написаны им.

Его признали виновным в нарушении антинацистского законодательства страны и вдобавок к условному сроку приговорили к штрафу в размере 1440 евро.

Называя газовые камеры были вымыслом, антисемит утверждал, что евреи выдумали историю геноцида своего народа, чтобы выставить Гитлера в дурном свете в случае его победы во Второй мировой войне.

В соответствии с местными законами о конфиденциальности его имя запрещено разглашать в прессе.
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