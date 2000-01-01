04.08 05:51 MIGnews.com

Молния ударила прямо в сотрудника аэропорта (видео)

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В сети появилось видео, на котором молния попадает в сотрудника международного аэропорта Юго-Запад Флорида в американском Форт-Майерсе.На опубликованной в YouTube записи видно, как электрический разряд ударяет по самолету и стоящему рядом мужчине. После короткой вспышки сотрудник падает на землю.Как сообщает портал Airlive, пострадавший, 21-летний Остин Данн остался жив. Он получил ожоги третьей степени, травмы и кровоизлияние в мозг и был госпитализирован.