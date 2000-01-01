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В Баварии нашли клад нацистов на 6 млрд. долларов | Фото: Contando Estrelas/Flickr04.08 12:17   MIGnews.com

В Баварии нашли клад нацистов на 6 млрд. долларов

Историк-любитель обнаружил в Баварских Альпах клад с награбленным нацистами. В тайнике, обнаруженном в лесу, предположительно находятся золото, драгоценные камни, предметы искусства и королевские регалии.

Приблизительная стоимость клада, который еще предстоит достать, выше 6 млрд долларов, но извлечение сокровищ может оказаться проблематичным, так как о своих правах на участок леса, расположенный на австро-немецкой границе, уже заявил местный землевладелец.

Во время Второй мировой войны один из поездов с золотом, выехавший из Будапешта, был остановлен в городке Верфен. Затем сокровища были грузовиками вывезены на территорию Третьего рейха.
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