03.08 08:11 MIGnews.com

Убийца беременной израильтянки: я убью всех евреев

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Стали известны новые подробности жестокого убийства палестинцем Мухаммедом Харуфом 29-летней израильтянки Михаль Халими, которая была на восьмом месяце беременности.Слушания по делу Харуфа начались в окружном суде Иерусалима. Репортеры спросили убийцу об его мотивах. Он ответил: ”Я хотел, чтобы освободили палестинских узников”. Позднее он отрицал, что убийство было вызвано романтической связью с жертвой. Он набросился на охрану с кулаками и стал кричать: “Я убью всех евреев!”Тело Халими было обнаружено на прошлой неделе в окрестностях Холона.Харуф сознался в убийстве и реконструировал произошедшее. Он рассказал, что задушил Халими, а затем разбил ей голову камнями. После этого он закопал ее в песок и уехал на ее машине.Равид Бояр, бывшая жена мужа Халими, Ахарона Халими, говорит: “Харуф и Халими знали друг друга с 17 лет, через социальные сети. Со временем эта связь затухла, но полгода назад они ее восстановили. В тот момент, когда Михаль исчезла, мы сразу заподозрили, что если что-то с ней случится, то только это “хамуди” мог ей навредить - и мы сразу пошли в полицию”.