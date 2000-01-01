Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







RussianService BBC / Flickr.com 03.08 11:11   MIGnews.com

Появилось видео перестрелки в Мособлсуде

В Сети появилось видео перестрелки правоохранителей с членами "банды GTA ", которая произошла днем 1 августа в здании Мособлсуда. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах присутствует несколько человек, двое – в полицейской форме. Они находятся в зале судебных заседаний, возле дверей. Затем они отбегают от входа и прячутся. В этот момент в помещение пытаются попасть преступники. Начинается перестрелка.

Напомним, пятеро подозреваемых членов "банды GTA " разоружили конвой перед заседанием по их делу и пытались бежать. Однако их остановили правоохранители. Произошла перестрелка, в ходе которой были убиты трое преступников, двое получили тяжелые ранения. Также пострадали два сотрудника полиции и боец ОМОНа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:45
Палестинцы: Нетаниягу надул Абу Мазена
10:55
В Японии определен состав нового правительства
10:44
Иерусалим готовится к гей-параду
10:22
Орен Хазан сделает селфи с ас-Саудом
09:43
Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля
09:19
Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей
09:01
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
08:33
Хайфа Химикалим: рабочие строят баррикады
08:29
Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"
08:12
Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов
08:11
Убийца беременной израильтянки: я убью всех евреев
07:10
Теракт в Явне: ранен замдиректора Шуферсаль
05:27
Тысячи китайских рабочих едут строить жилье в Израиле
04:15
NASA объявила вакансию "защитника от пришельцев"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus