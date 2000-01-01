03.08 11:11 MIGnews.com

Появилось видео перестрелки в Мособлсуде

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Сети появилось видео перестрелки правоохранителей с членами "банды GTA ", которая произошла днем 1 августа в здании Мособлсуда. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.На кадрах присутствует несколько человек, двое – в полицейской форме. Они находятся в зале судебных заседаний, возле дверей. Затем они отбегают от входа и прячутся. В этот момент в помещение пытаются попасть преступники. Начинается перестрелка.Напомним, пятеро подозреваемых членов "банды GTA " разоружили конвой перед заседанием по их делу и пытались бежать. Однако их остановили правоохранители. Произошла перестрелка, в ходе которой были убиты трое преступников, двое получили тяжелые ранения. Также пострадали два сотрудника полиции и боец ОМОНа.