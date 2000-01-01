03.10 10:37 MIGnews.com

Мэрию Тель-Авива осветили цветами флага США

.@TelAviv City Hall displays the American flag tonight in solidarity with the American people and the victims of the #LasVegasShooting pic.twitter.com/lb67NdtKnY — Embassy of Israel (@IsraelinUSA) 2 октября 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В знак солидарности с США после расстрела посетителей музыкального фестиваля снаружи казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек и еще более 500 были ранены, вечером 2 октября ратушу Тель-Авива подсветили в цвета американского флага.Фотографию мэрии в красно-бело-синих цветах опубликовали в "твиттере" израильского посольства в США, где также выразили соболезнования в связи со случившимся.Стоит отметить, что таким образом Израиль регулярно проявляет солидарность с другими государствами, по которым бьет терроризм. Так, в августе после теракта в Барселоне мэрию осветили в цвета испанского флага, после расстрела коптской церкви в Каире в мае – в цвета египетского, а после теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле – в цвета триколора России.Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования родным погибших, заявив, что израильский народ стоит "плечом к плечу" с США в "трауре и печали", и пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.Свои соболезнования американскому народу передал и президент Израиля Реувен Ривлин.