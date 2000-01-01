Мэрию Тель-Авива осветили цветами флага США

В знак солидарности с США после расстрела посетителей музыкального фестиваля снаружи казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек и еще более 500 были ранены, вечером 2 октября ратушу Тель-Авива подсветили в цвета американского флага.
Фотографию мэрии в красно-бело-синих цветах опубликовали в "твиттере" израильского посольства в США, где также выразили соболезнования в связи со случившимся.
Стоит отметить, что таким образом Израиль регулярно проявляет солидарность с другими государствами, по которым бьет терроризм. Так, в августе после теракта в Барселоне мэрию осветили в цвета испанского флага, после расстрела коптской церкви в Каире в мае – в цвета египетского, а после теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле – в цвета триколора России.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования родным погибших, заявив, что израильский народ стоит "плечом к плечу" с США в "трауре и печали", и пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Свои соболезнования американскому народу передал и президент Израиля Реувен Ривлин.