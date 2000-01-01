03.10 13:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ расследует смерть 19-летней солдатки

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Израильская армия начала внутреннее расследование смерти здоровой 19-летней военнослужащей, которая в прошлом месяце потеряла сознание и 2 октября скончалась.Инцидент произошел вечером 24 сентября – находясь в своей камере на расположенной в Црифине базе заключения 394, она потеряла сознание. После этого ее в критическом состоянии госпитализировали в ближайший медцентр "Ассаф ха-Рофе", где ее состояние стабилизировали.Однако, не приходя в себя, вчера девушка умерла. По версии врачей, причиной смерти может быть повреждение мозга.Как пишет "Гаарец", ЦАХАЛ расследует возможность того, что заключенной 18 сентября в тюрьму за торговлю марихуаной на своей военной базе солдатке не оказали должной медицинской помощи после жалоб на боли в груди и диарею, с которыми она обращалась к военному врачу за день до потери сознания.Чтобы унять ее дискомфорт, военный врач назначил ей пилюли с парацетамолом "Акамол".О солдатке, чье имя не разглашается, известно то, что она служила в ВВС, а ее база находилась на севере страны. Кроме того, ее удостоили наград по гимнастике.