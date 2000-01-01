03.10 14:15 MIGnews.com

В одном из жилых домов Парижа нашли мощную бомбу

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В одном из жилых домов XVI округа Парижа, было обнаружено мощное взрывное устройство. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Главное управление внутренней безопасности Франции.Бомба была найдена в ночь с 29 на 30 сентября, однако информация об этом происшествии была обнародована только сейчас. Житель одного из домов рано утром проснулся от странного шума. Мужчина вышел из своей квартиры и увидел на первом этаже несколько газовых баллонов, которые показались ему подозрительными.Бдительный парижанин вызвал полицейских и спасателей. Прибывшие на место сотрудники спецслужб установили, что баллоны снабжены дистанционным взрывателем, который приводится в действие через звонок по мобильному телефону. Саперам удалось разминировать устройство.В ходе расследования следователи установили пятерых человек, причастных к изготовлению взрывного устройства. Один из них был известен спецслужбам как радикальный исламист.Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, почему подозреваемые намеревались взорвать бомбу именно в этом жилом доме в благополучном районе французской столицы.19 июня на Елисейских Полях в центре Парижа мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в фургон жандармерии. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. После столкновения машина злоумышленника загорелась. У находившегося за рулем человека был найден автомат с запасом патронов, а также газовый баллон. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб квалифицировал происшествие как покушение на теракт.