Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Задержаны клоуны, пугающие жителей Афулы | Фото:03.10 15:03   MIGnews.com

Задержаны клоуны, пугающие жителей Афулы

Полиция Афулы серьезно отнеслась к жалобам и задержала восемь подростков по подозрению в том, что они надели маски клоунов и пугали прохожих в общественных местах. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции.

В понедельник, 2 октября, полиция задержала двоих подростков из Холона, 14 и 16 лет, по подозрению в том, что они надели маски клоунов и пугали прохожих.

За аналогичное преступление в тот же день были задержаны двое 14-летних подростков из Кирьят-Гата. Надев на лицо маски, они пугали людей в городском парке. После задержания подростки заявили, что они "шутили".



Полиция заявила, что изучает ряд подобных жалоб на молодых людей, наряжающихся клоунами и пугающими людьми, но отметила, что носить парики и красные носы не является преступлением.

В минувший четверг, 28 сентября, были задержаны четверо подростков, которые пугали прохожих в Димоне. Задержанные, которым еще нет 12 лет, выразили раскаяние в содеянном, после чего были освобождены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:29
"Израиль должен перестать быть банкоматом для террористов"
14:15
В одном из жилых домов Парижа нашли мощную бомбу
13:50
Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями
13:48
Нобелевскую премию вручат за открытие гравитационных волн
13:36
Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии
13:32
ЦАХАЛ расследует смерть 19-летней солдатки
12:40
"Иран как никогда близок к границам Израиля"
12:30
Портал Vulture составил топ сценаристов всех времен
12:17
Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности
10:59
Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер полиции
10:55
Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома
10:37
Мэрию Тель-Авива осветили цветами флага США
10:31
Либерман: мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу
09:26
Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus