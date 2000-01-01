Задержаны клоуны, пугающие жителей Афулы

Полиция Афулы серьезно отнеслась к жалобам и задержала восемь подростков по подозрению в том, что они надели маски клоунов и пугали прохожих в общественных местах. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции.
В понедельник, 2 октября, полиция задержала двоих подростков из Холона, 14 и 16 лет, по подозрению в том, что они надели маски клоунов и пугали прохожих.
За аналогичное преступление в тот же день были задержаны двое 14-летних подростков из Кирьят-Гата. Надев на лицо маски, они пугали людей в городском парке. После задержания подростки заявили, что они "шутили".
Полиция заявила, что изучает ряд подобных жалоб на молодых людей, наряжающихся клоунами и пугающими людьми, но отметила, что носить парики и красные носы не является преступлением.
В минувший четверг, 28 сентября, были задержаны четверо подростков, которые пугали прохожих в Димоне. Задержанные, которым еще нет 12 лет, выразили раскаяние в содеянном, после чего были освобождены.