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03.10 16:30   MIGnews.com

В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с правоохранителями.

Демонстранты блокируют основные дороги в Каталонии. В 24 разных местах региона дороги блокированы. Это в свою очередь вызвало автомобильные пробки.
Также около 800 работников крупнейшего продуктового рынка Барселоны "Меркабарна" прекратили работу во вторник, 3 октября.

Также свою работу прекратил морской порт Барселоны, согласно сообщениям профсоюза. Практически не работает городской метрополитен.

Решение о забастовке было принято с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения плебисцита в воскресенье, 1 октября, говорится в заявлении профсоюзов.

Тысячи каталонцев, протестующих против действий Мадрида, собрались на Университетской площади в Барселоне.

Ожидается, что во вторник, 3 октября, в связи с забастовкой в Каталонии не будут работать общественный транспорт, школы и больницы будут закрыты, передает Би Би Си.
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