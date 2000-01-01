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Италия частично уйдет под воду | Фото: Thinkstock03.10 23:20   MIGnews.com

Италия частично уйдет под воду

К концу XXI века многие крупные города Италии уйдут под воду, предупреждает итальянский ученый Джузеппе Мастронуцци.

Профессор Бари и координатор рабочей группы Итальянской ассоциации геоморфологии Мастронуцци утверждает, что его стране угрожают не только землетрясения, вулканы и речные наводнения, но также и опасности, которые таит в себе море.

По его словам, постоянное повышение уровня моря будет представлять все более и более серьезную проблему Италии.

Однако стоит отметить, что итальянские ученые разработали систему, которая помогает определить время прилива и отлива и заблаговременно построить карту вероятного развития событий.
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