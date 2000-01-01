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Youtube/ скриншот с видео03.10 19:30   MIGnews.com

Израильский профессор "предсказал" нападение в Лас-Вегасе

Профессор Ави Ривкинд, заведующий отделением травматологии в "Хадассе" еще в 2014 году предсказал, что в Лас-Вегасе произойдет кровавое нападение.

Израильские СМИ опубликовали интервью трехлетней давности, в котором израильский профессор предупредил, что нападение в Лас-Вегасе является "вопросом времени".

Так, в интервью новостному американскому сайту Las Vegas Now Ривкинд заявил:

"Принимая в расчет, что сюда приезжают люди всех типов и со всего мира, я думаю, что масштабное происшествие в Лас-Вегасе – это вопрос времени".

Посетив Лас-Вегас в 2014 году, профессор был шокирован тем, как плохо защищен от террористов этот международный центр развлечений.

В бесед с журналистом он также напомнил, что исполнители самого крупного теракта в США, который был совершен 11 сентября 2001 года, встречались в Лас-Вегасе.

"Я не хочу давать идеи, но надо быть готовым. Но вы должны быть готовы к нападению. На мой взгляд, это вопрос времени", - предупредил Ави Ривкид.

Напомним, что 59 человек стали жертвами теракта в Лас-Вегасе в минувшее воскресенье. Более 500 человек получили ранения в результате стрельбы, которую устроил на фестивале 64-летний житель США.

Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв, случаем стрельбы в США. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей.

Ни один граждан Израиля, находившийся на момент нападения в Лас-Вегасе не пострадал.
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