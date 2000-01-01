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Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном | Фото: Thinkstock03.10 20:58   MIGnews.com

Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном

Три подростка, одетые в костюмы клоуна напали на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел в Беэр-Шеве во вторник, 3 октября.

После нападения подросток, ребенок был доставлен в больницу "Сорока". Мама пострадавшей девочки назвала произошедшее "массовым безумием".

По словам женщины, вопиющий инцидент произошел когда ее дочь вместе с подругой вышла на вечернюю прогулку.

Не успев выйти со двора, школьницы подверглись жесткому нападению трех подростков, переодетых в клоунов. После того как у подозреваемых не получилось напугать детей, они распылили в лицо слезоточивый газ.

Девочку госпитализировали в больницу с признаками удушья и сильным жжением.

Полиция начала расследование по факту инцидента.
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