03.10 20:58 MIGnews.com

Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном

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Три подростка, одетые в костюмы клоуна напали на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел в Беэр-Шеве во вторник, 3 октября.После нападения подросток, ребенок был доставлен в больницу "Сорока". Мама пострадавшей девочки назвала произошедшее "массовым безумием".По словам женщины, вопиющий инцидент произошел когда ее дочь вместе с подругой вышла на вечернюю прогулку.Не успев выйти со двора, школьницы подверглись жесткому нападению трех подростков, переодетых в клоунов. После того как у подозреваемых не получилось напугать детей, они распылили в лицо слезоточивый газ.Девочку госпитализировали в больницу с признаками удушья и сильным жжением.Полиция начала расследование по факту инцидента.