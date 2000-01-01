Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном
Три подростка, одетые в костюмы клоуна напали на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел в Беэр-Шеве во вторник, 3 октября.
После нападения подросток, ребенок был доставлен в больницу "Сорока". Мама пострадавшей девочки назвала произошедшее "массовым безумием".
По словам женщины, вопиющий инцидент произошел когда ее дочь вместе с подругой вышла на вечернюю прогулку.
Не успев выйти со двора, школьницы подверглись жесткому нападению трех подростков, переодетых в клоунов. После того как у подозреваемых не получилось напугать детей, они распылили в лицо слезоточивый газ.
Девочку госпитализировали в больницу с признаками удушья и сильным жжением.