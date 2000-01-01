03.10 21:29 MIGnews.com

ISIS опубликовало видео "российскими пленниками"

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km — AlqalaamVID (@AlqalaamVID) 3 октября 2017 г.

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Террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, опубликовала видео с "российскими пленниками" в Сирии. Ранее боевики заявили, что в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор были взяты в плен два солдата российской армии и один сирийский военный.На видео запечатлены двое мужчин в серых робах, один из которых сообщает по-русски, что они попали в плен близ населенного пункта Аш-Шуля."Пленник" представляется как уроженец Ростовской области Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения. Он также называет имя другого участника съемки (тот все время молчит) - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, из Домодедовского района (видимо, Московской области).В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что в Сирии были взяты в плен двое российских военнослужащих."Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", - говорится в заявлении российского ведомства.