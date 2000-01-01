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скриншот с видео03.10 21:29   MIGnews.com

ISIS опубликовало видео "российскими пленниками"

Террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, опубликовала видео с "российскими пленниками" в Сирии. Ранее боевики заявили, что в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор были взяты в плен два солдата российской армии и один сирийский военный.

На видео запечатлены двое мужчин в серых робах, один из которых сообщает по-русски, что они попали в плен близ населенного пункта Аш-Шуля.




"Пленник" представляется как уроженец Ростовской области Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения. Он также называет имя другого участника съемки (тот все время молчит) - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, из Домодедовского района (видимо, Московской области).

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что в Сирии были взяты в плен двое российских военнослужащих.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", - говорится в заявлении российского ведомства.
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