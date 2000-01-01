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Стали известны новые факты о стрелке в Лас-Вегасе 03.10 07:55   MIGnews.com

Стали известны новые факты о стрелке в Лас-Вегасе

Преступник, расстрелявший в Лас-Вегасе 59 человек, перед покупкой оружия успешно прошел проверку в федеральных базах данных. Об этом сообщил владелец оружейного магазина, где были совершены покупки.

По словам мужчины, Пэддока проверили на судимость, нарушение закона и прохождение в медицинских учреждениях лечения, связанного с психическими отклонениями. Ничего найдено не было. Также продавец добавил, что он сам не заметил ничего настораживающего в покупателе, пишет ТАСС. Но, какое оружие было куплено, в магазине рассказывать не стали.

Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.

"Мы полностью ошарашены, — сказал брат убийцы Эрик Паддок. — Мы не можем понять, что произошло".

Также он поделился, что его брат никогда не был жестоким. Он никогда не был в армии, не имел психических заболеваний и не был связан с экстремистскими группами, рассказал он Orlando Santinel. И добавил, что у Стивена было несколько винтовок, но ни одного пулемета или автоматического оружия.

Согласно публичной информации, Паддок имел официальную лицензию на охоту и рыбалку, а также лицензию пилота и был владельцем двух самолетов.
64 летний Стивен Пэддок, жил поблизости от города, куда помог ему переехать его брат, и предположительно, работал бухгалтером.

Его жертвами стали 59 человек (ранее сообщалось о 58 погибших). Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести. Многие из них находятся в критическом состоянии. Сам стрелок также погиб. По данным полиции, мужчина покончил собой до того, как полицейские ворвались в его номер в отеле.

Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв, случаем стрельбы в США. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей.
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