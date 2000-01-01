03.10 08:49 MIGnews.com

В Берлине из-за огромной бомбы эвакуировали 10 тысяч человек

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В берлинском районе Шенеберг эвакуированы 10 тысяч человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.Бомбу обнаружили в понедельник, 2 октября, во время строительных работ на бывшей станции Вильмерсдорф.Бомба весом 250 кг находилась прямо под железнодорожными путями. Полиция решила эвакуировать людей в радиусе 500 метров.Бомбу нельзя переместить, ее необходимо уничтожить на месте, по словам саперов. Станции метро и городской электрички были закрыты для входа и выхода пассажиров.Ранее в Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны.