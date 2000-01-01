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Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти | Фото:03.10 09:26   MIGnews.com

Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти

В Калифорнии скончался известный американский рок-музыкант, лидер группы The Heartbreakers Том Петти. Он умер в понедельник, 2 октября, в одной из клиник Малибу, куда был доставлен в критическом состоянии. Совсем скоро, 20 октября, Тому Петти должно было исполниться 67 лет.

Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти

Легенду американской рок-музыки в воскресенье обнаружили без сознания в его доме в Малибу, его тут же доставили в больницу с полной остановкой сердца. Врачи подключили музыканта к системе жизнеобеспечения, но через некоторое время Петти не стало.

Петти известный своими хитами, такими как American Girl, Do not Come Around Here No More и I'll not Back Down. Только на прошлой неделе он завершил свое турне, приуроченное 40-летию своей группы Heartbreakers.
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