В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар

Ник Меррилл, представитель Билла и Хиллари Клинтон, сообщил, что в момент инцидента ни экс-президента, ни его супруги не было на территории поместья.
"Все в порядке", - написал Меррилл в своем Twitter.
По данным пожарной службы, в результате инцидента нет пострадавших.
Причины пожара неизвестны. О масштабах ущерба не сообщается.
Клинтоны купили дом в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.