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В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар | Фото:04.01 10:20   MIGnews.com

В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар

В доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк произошел пожар.

Об этом в четверг, 4 января сообщает портал TMZ со ссылкой на пожарную службу.

В местной полиции подтвердили, что несколько пожарных расчетов находятся на месте происшествия.

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже владения, в настоящий момент пожар почти потушен.



Ник Меррилл, представитель Билла и Хиллари Клинтон, сообщил, что в момент инцидента ни экс-президента, ни его супруги не было на территории поместья.

"Все в порядке", - написал Меррилл в своем Twitter.

По данным пожарной службы, в результате инцидента нет пострадавших.

Причины пожара неизвестны. О масштабах ущерба не сообщается.

Клинтоны купили дом в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.
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