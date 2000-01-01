04.01 10:20 MIGnews.com

В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар

Fire at Bill and Hillary Clinton's Chappaqua House https://t.co/qjNt3RSbZw — TMZ (@TMZ) 3 января 2018 г.

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В доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк произошел пожар.Об этом в четверг, 4 января сообщает портал TMZ со ссылкой на пожарную службу.В местной полиции подтвердили, что несколько пожарных расчетов находятся на месте происшествия.Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже владения, в настоящий момент пожар почти потушен.Ник Меррилл, представитель Билла и Хиллари Клинтон, сообщил, что в момент инцидента ни экс-президента, ни его супруги не было на территории поместья."Все в порядке", - написал Меррилл в своем Twitter.По данным пожарной службы, в результате инцидента нет пострадавших.Причины пожара неизвестны. О масштабах ущерба не сообщается.Клинтоны купили дом в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.