04.01 12:25 MIGnews.com

Минобороны РФ: В результате обстрела Хмеймим погибли двое

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Во результате миномётного обстрела сирийской авиабазы Хмеймим в воскресенье, 31 декабря, погибли двое военнослужащих. Такая информация была обнародована в четверг, 4 января, в Министерстве обороны России."31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - говорится в сообщении.В данном сообщении также указывается, что предоставленная ранее информация относительно того, что боевики уничтожили семь самолётов на авиабазе - не достоверна."Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - отметили в Министерстве обороны.Накануне, в среду, 3 января в Минобороны сообщили о том, что 31 декабря российский Ми-24 потерпел крушение из-за технической неисправности во время перелета на аэродром Хама в Сирии. Жертвами крушения стали оба пилота, находившихся на борту. В ведомстве также отметили, что "огневого воздействия по Ми-24 не было".