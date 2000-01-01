04.01 11:08 MIGnews.com

Жуткое ДТП в Перу: погиб 51 человек

#MinsaEsAcción

El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.



► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 января 2018 г.

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В 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" произошло столкновение автобуса с грузовой фурой.Спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших. По последнним данным, при падении автобуса погибли 51 человек.Об этом в четверг, 4 января сообщает Associated Press.Согласно сообщению, в аварии выжили шесть человек, их доставили в больницы.По словам одного из госпитализированных, он смог избежать гибели, так как выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.Сообщается, что спасательные работы были приостановлены из-за повышения уровня воды, которое угрожает жизни спасателей.Отметим, автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.Согласно данным полиции, автобус следовал из Савай-Мадхопура в Лалсот и попытался совершить обгон на мосту. Водитель при этом не справился с управлением. Кроме того, среди версий рассматривается также переутомление шофера, халатность, плохое качество дороги и низкий уровень техобслуживания.