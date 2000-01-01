Жуткое ДТП в Перу: погиб 51 человек

Отметим, автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.
Согласно данным полиции, автобус следовал из Савай-Мадхопура в Лалсот и попытался совершить обгон на мосту. Водитель при этом не справился с управлением. Кроме того, среди версий рассматривается также переутомление шофера, халатность, плохое качество дороги и низкий уровень техобслуживания.