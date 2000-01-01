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Жуткое ДТП в Перу: погибли 51 человек | Фото:04.01 11:08   MIGnews.com

Жуткое ДТП в Перу: погиб 51 человек

В 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" произошло столкновение автобуса с грузовой фурой.

Спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших. По последнним данным, при падении автобуса погибли 51 человек.

Об этом в четверг, 4 января сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, в аварии выжили шесть человек, их доставили в больницы.

По словам одного из госпитализированных, он смог избежать гибели, так как выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.

Сообщается, что спасательные работы были приостановлены из-за повышения уровня воды, которое угрожает жизни спасателей.



Отметим, автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.

Согласно данным полиции, автобус следовал из Савай-Мадхопура в Лалсот и попытался совершить обгон на мосту. Водитель при этом не справился с управлением. Кроме того, среди версий рассматривается также переутомление шофера, халатность, плохое качество дороги и низкий уровень техобслуживания.
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