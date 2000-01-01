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Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро | Фото:05.01 01:28   MIGnews.com

Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро

Бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже не 300 тысяч евро, как считалось ранее, а почти полмиллиона.

Об этом в четверг, 4 января сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел несколько дней назад. В одном из хранилищ ценностей, расположенном на территории аэропорта, сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция обнаружила открытую дверь хранилища, однако никого из людей рядом не было.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках близ офиса компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами. Вдруг он заметил, что дверь компании не заперта. Через несколько минут он вышел с двумя большими пакетами, полными денег.

В компании пересчитали ущерб и установили, что сумма похищенного составила не 300 тысяч, а 490 тысяч евро.

Ранее местные средства массовой информации сообщали о том, что бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже.

Французская полиция установила, что похититель денег — родом из Северной Африки. Предполагается, что он мог уехать в Бельгию или другую европейскую страну, откуда на самолете вылетел к себе на родину.
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