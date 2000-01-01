05.01 01:28 MIGnews.com

Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро

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Бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже не 300 тысяч евро, как считалось ранее, а почти полмиллиона.Об этом в четверг, 4 января сообщает Le Parisien.Инцидент произошел несколько дней назад. В одном из хранилищ ценностей, расположенном на территории аэропорта, сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция обнаружила открытую дверь хранилища, однако никого из людей рядом не было.Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках близ офиса компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами. Вдруг он заметил, что дверь компании не заперта. Через несколько минут он вышел с двумя большими пакетами, полными денег.В компании пересчитали ущерб и установили, что сумма похищенного составила не 300 тысяч, а 490 тысяч евро.Ранее местные средства массовой информации сообщали о том, что бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже.Французская полиция установила, что похититель денег — родом из Северной Африки. Предполагается, что он мог уехать в Бельгию или другую европейскую страну, откуда на самолете вылетел к себе на родину.