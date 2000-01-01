04.01 13:24 MIGnews.com

В ЮАР поезд сошел с рельсов: около 100 человек пострадали

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Между населёнными пунктами Хенненман и Крунстадт в ЮАР с рельсов сошел поезд. В результате ЧП почти 100 человек получили ранения.Об этом в четверг, 4 января сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24 в Twitter, передает Десятый канал ИТВ.По данным издания Enca, в какой-то момент водитель грузовика не смог затормозить и врезался в состав, после чего некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.Сам же инцидент произошел из-за аварии с двумя автомобилями, в том числе грузового.Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.Сейчас на месте ЧП работают спасатели.