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В ЮАР поезд сошел с рельсов: около человек пострадали | Фото:04.01 13:24   MIGnews.com

В ЮАР поезд сошел с рельсов: около 100 человек пострадали

Между населёнными пунктами Хенненман и Крунстадт в ЮАР с рельсов сошел поезд. В результате ЧП почти 100 человек получили ранения.

Об этом в четверг, 4 января сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24 в Twitter, передает Десятый канал ИТВ.

По данным издания Enca, в какой-то момент водитель грузовика не смог затормозить и врезался в состав, после чего некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.



Сам же инцидент произошел из-за аварии с двумя автомобилями, в том числе грузового.

Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели.


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