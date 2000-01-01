04.01 16:56 MIGnews.com

СМИ: в 2017-ом ракета КНДР упала на местный населенный пункт

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Международное интернет-издание The Diplomat сообщило, что 28 апреля 2017 года, запущенная баллистическая ракета средней дальности "Хвасон-12" упала в одном из районов северокорейского города Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо).В своем материале The Diplomat, ссылается на источника из правительства США и на анализ снимков, сделанных при помощи коммерческих спутников.По версии издания, ракета врезалась в здание промышленного комплекса, вызвав серьезные разрушения. Однако официального подтверждения этой информации нет.