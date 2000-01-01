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flickr/Israel Defense Forces04.01 15:53   MIGnews.com

Столкновения ЦАХАЛа с палестинцами, 10 пострадавших

Десять палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными в лагере беженцев Дехейш, около Бейт-Лехема. Из них два араба находятся в критическом состоянии, согласно информации министерства здравоохранения ПА.

В ЦАХАЛе заявили, что военные незамедлительно ответили на насильственные действия со стороны бунтарей. В заявлении говорится, что беженцы бросали в израильских солдат камни и зажигательные бомбы.

В министерстве ПА отметили, что один араб получил ранение в спину, около позвоночника, а другой получил пулевое ранение бедра, в результате чего это вызвало сильное кровотечение.

Пострадавших арабов госпитализировали в ближайшую больницу.
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